Grave infortunio mentre giocava in mare con le amiche: turista salvata dai bagnini

Brutta disavventura in Riviera per ua turista polacca che ha però potuto contare sul pronto intervento dei bagnini di salvataggio riminesi. Erano circa le 12,30 di venerdì, quando il bagnino di salvataggio Lorenzo Surico del Dolce Vita Beach Club 13 di Viserba è stato richiamato da alcune persone che si sbracciavano in acqua a circa 40 metri dalla riva. L'addetto al salvataggio ha subito avvertito per radio i colleghi con Jacopo Manduchi, Mattia Andelmi e il 'veterano' Alberto Pazzaglia 'Betobahia' che si sono precipitati sul posto per soccorrere una signora polacca di 34 anni gravemente infortunata.

Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto durante un semplice gioco in acqua: un gruppo di amiche stava infatti giocando a pallavolo in mare, quando un balzo scomposto della turista 34enne le avrebbe causato una brutta caduta sulla gamba. Il team di salvataggio ha immediatamente prestato le prime cure e trasportato la vittima a riva. Qui è intervenuto anche un medico che si trovava in vacanza sul posto. La turista infortunata è stata infine trasportata in ambulanza all'Ospedale di Rimini.