Grazie a Futuro Verde il progetto Seabin torna nel porto di Bellaria

Si è concluso lo scorso 31 gennaio, il termine per le presentazioni per partecipare al bando del Comune di Bellaria Igea Marina, che ogni anno concede contributi alle associazioni per attività e progetti nel territorio comunale. Futuro Verde APS ha deciso di prendervi parte nuovamente con il progetto Seabin, un cestino di raccolta dei rifiuti che galleggiano in acqua di superficie in grado di catturare 1,5 kg di detriti al giorno, comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin, inoltre, può catturare molti rifiuti comuni che finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta ,purtroppo anch’essi molto presenti nelle nostre acque. Il cestino, capace di lavoro h24 e 7 giorni su 7, sarebbe una grossa opportunità per il porto canale di Bellaria Igea Marina, che come per le vicine località di Cervia, Rimini e Riccione, si doterebbe di un grosso alleato nell’ avere un’ acqua più pulita e sempre più di qualità, come certificato dalla Bandiera Blu.