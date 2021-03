Grazie ai navigator quasi il 50% dei percettori del reddito di cittadinanza ha trovato un lavoro

Il senatore Croatti (M5S): "In regione i navigator sono 125, a Rimini sono 13 e in termini di efficacia la nostra provincia riscontra uno dei dati più alti a livello nazionale"

"Aver previsto nel dl Sostegni una norma che consente di prorogare, fino al 31 dicembre, i contratti dei navigator va nella direzione da noi auspicata. L'attività di questi professionisti, assunti da Anpal Servizi, è indispensabile - afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti dopo l'ok del Cdm al dl Sostegni - In Emilia Romagna i navigator sono 125, a Rimini sono 13 e in termini di efficacia la nostra provincia riscontra uno dei dati più alti a livello nazionale con il 47% dei percettori di Reddito presi in carico che ha trovato almeno un lavoro".

Prosegue Croatti: "Senza risorse umane e in attesa del rafforzamento dei centri per l'impiego con le 11.600 nuove assunzioni, previste dalla legge sul Reddito di cittadinanza, difficilmente la riforma delle politiche attive del lavoro può centrare l'obiettivo, rispondere alle crisi e alle esigenze di un mercato del lavoro in trasformazione".

"Più in generale - aggiunge il senatore riferendosi al decreto, che ora comincerà il suo iter in Parlamento -, il pacchetto di aiuti individuati per imprese e lavoratori - dalla proroga della cig al blocco dei licenziamenti, alla norma dedicata ai lavoratori fragili fino ai fondi per il terzo settore, al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e del Rem e alle indennità per autonomi, lavoratori dello spettacolo, stagionali e le altre categorie colpite dalla crisi - denota una certa continuità' con l'azione del governo Conte II. È evidente quanto questo pacchetto di aiuti sia importante per il nostro territorio. Attendiamo di conoscerlo nel dettaglio per esprimere una valutazione nel merito e procedere ad eventuali modifiche in Parlamento."