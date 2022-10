Grazie ai volontari del Cai e a Joellet anche i disabili possono apprezzare le escursioni nell'entroterra

Si è tenuta domenica 23 ottobre l'escursione a Pietrarubbia del gruppo "Montagna terapia" del Cai di Rimini che, grazie alla sedie Joellet, hanno potuto far apprezzare le bellezze dell'entroterra anche ai disabili. Gli escursionisti sono arrivati da ponte Cappuccini alla Pietrafagna per poi scendere sul sentiero 108 e arrivare al castello di Pietrarubbia risalente all'anno 1000 e "nido d'aquila" per i conti di Montefeltro. Una passeggiata che è stata accolta con vivo compiacimento dal sindaco di Pietrarubbia, Maria Assunta Paolini, e che è stata anche l'occasione per la formazione di alcuni nuovi soci che si sono resi disponibili per l'attività di conduzione delle speciali carrozzine da montagna.