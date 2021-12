Grazie al Rotary una fornitura di 16 sonde ecografiche wifi per la diagnosi a domicilio

Il Distretto 2072 del Rotary, che comprende la regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, ha dato vita ad un progetto innovativo di Telemedicina che prevede la fornitura di sonde ecografiche WI-FI a disposizione dei servizi di Cure Primarie e particolarmente dell’équipes medico infermieristiche domiciliari (USCA). Il Progetto è condotto in collaborazione fra Rotary Foundation e USAID, l'Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale, fondata nel 1961 da John Fitzgerald Kennedy, agenzia governativa che lotta contro la povertà globale

Sono stati destinati al progetto 86.631 euro per la fornitura di sedici sonde ecografiche wi-fi con relativi tablets su cui visualizzare l’indagine. Attrezzature che saranno equamente distribuite tra tutte le Aziende Sanitarie del territorio del Distretto e saranno destinate ad indagini ecografiche a domicilio del paziente, soprattutto dei pazienti COVID.

Il vantaggio è palese in quanto l'attrezzatura, realmente portatile, può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, in questo modo il medico potrà immediatamente constatare eventuali problemi pneumologici e predisporre le iniziative sanitarie più opportune. Non solo ma, oltre a visualizzare l’immagine sul tablet ad alta definizione, la sonda ecografica wi-fi potrà iniviarla, per via telematica, ai più sofisticati terminali collocati nei centri specialistici per l’approfondimento del caso.

Attualmente il Distretto 2072, sta predisponendo l’integrazione progettuale per un ulteriore finanziamento pari a 57.850 euro, cifra che consentirà di aumentare il numero di dispositivi per una maggiore copertura diagnostica nell’ambito dell'attività di medicina territoriale.