Grazie all'impegno degli scout coltivati e donati oltre 100 chili di ortaggi

L’autunno insolitamente mite ha prolungato il periodo di raccolta per il gruppo Scout Misano 1 che, dalla primavera 2021, ha ottenuto in gestione dal Comune di Misano uno degli orti che sorgono nei pressi del centro sociale del Bianco. Il noviziato scout, che comprende giovani di 16 e 17 anni, si occupa della cura dell’orto numero 100, destinando il raccolto alla Caritas interparrocchiale e alle case famiglia presenti sul territorio di Misano. Sono più di 100 i kg di ortaggi raccolti e donati in un anno. “Siamo ancor più contenti di aver accolto, lo scorso anno, la richiesta del gruppo Scout Misano 1 e di avergli destinato uno dei nostri orti sociali – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Al progetto educativo, che consente ai ragazzi di avvicinarsi alla terra e di responsabilizzarli, si aggiunge l’aspetto solidale. Un plauso a tutti i ragazzi per il loro impegno e per il prezioso aiuto nei confronti di chi ha più bisogno”.