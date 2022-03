"Grazie Rimini per avermi accolto". Il disegno del piccolo rifugiato ucraino intenerisce il mondo del web

L’arco d’Augusto, la bandiera dell’Italia e la scritta Tvb. C’è un disegno che sta spopolando sul web. E’ il lavoro che un giovane rifugiato ucraino, che si chiama Anton, ha fatto pervenire alla casa comunale di Rimini. Anton sta imparando l’italiano con alcune docenti volontarie della scuola media Agostino Di Duccio di Miramare e ha deciso di consegnare questo regalo come “ringraziamento alla Città di Rimini, che mi ha accolto”. L’amministrazione comunale ha subito diffuso il disegno attraverso i propri profili social, ringraziando ufficialmente il piccolo Anton per il bel gesto di amicizia. In molti hanno iniziato a commentare il disegno, invitando Anton a partecipare ad alcune iniziative che ci saranno in programma durante i prossimi giorni.