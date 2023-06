Grazie allo spettacolo “Un Sì per la vita” i fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare alle scuole

Grande successo di pubblico, sabato 24 giugno, per lo spettacolo “Un Sì per la vita” promosso dall’associazione “Con le Ali di Chiara” a favore del progetto “con il Cuore per il Cuore”. L’obiettivo è stato raggiunto. La raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alle scuole primarie Rondine e Glicine di Rimini è andata a buon fine grazie alla generosità del pubblico presente nell’Arena Francesca da Rimini (piazza Malatesta) per una serata incalzante di spettacolo. Il defibrillatore verrà donato all'inizio del nuovo anno scolastico.

“Con il Cuore per il Cuore” è un progetto rivolto alla salute e prevenzione in ambito cardiologico. Uno degli interventi più efficaci in caso di malore improvviso, è quello dell'utilizzo tempestivo del Defibrillatore. “Con le Ali di Chiara” ha l’obiettivo di dotare alcuni punti strategici della città e scuole di defibrillatori. La donazione non vuole essere la semplice fornitura di un Dea, ma attraverso questo gesto, seppur piccolo, svolgere un'azione di sensibilizzazione alla cittadinanza per prendere sempre più consapevolezza dell'importanza di questo strumento e di agevolarne l'utilizzo in caso di necessità.