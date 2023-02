Torna la Green food week nelle mense scolastiche, con un menù ecologico e sostenibile

Anche quest’anno l’amministrazione comunale aderisce alla “Green food week”, iniziativa nata per portare nelle scuole alimenti ecologici e sostenibili: venerdì (17 febbraio) nelle mense scolastiche di nidi d’infanzia, scuole primarie e dell’infanzia di Santarcangelo verrà servito un menu speciale. Le pietanze proposte da Camst – gestore del servizio di refezione scolastica – saranno tutte biologiche: dal passato di legumi con ditalini allo sfornato di patate, dall’insalata di cavolo cappuccio e carote a km zero alle banane equo-solidali, passando per il pane. Il menu speciale ideato per l’occasione, in ogni caso, si inserisce in una proposta ecologica e sostenibile tutto l’anno, sulla base di quanto previsto dal capitolato della gara vinta da Camst per l’aggiudicazione del servizio.

L’iniziativa “Green food week, il cibo amico del pianeta” – promossa dall’associazione Foodinsider tra il 13 e il 17 febbraio – propone un momento di sensibilizzazione al consumo consapevole di cibo amico del pianeta: un’importante occasione educativa per i bambini e di ispirazione per gli adulti, con l’obiettivo di comprendere l'importanza di prediligere piatti a basso impatto ambientale per la salute dell’ambiente come verdura, legumi e frutta, in particolare quelli ottenuti da agricoltura biologica, pesce da pesca sostenibile e carni bianche.

“Torniamo a sostenere con convinzione la ‘Green food week’ perché crediamo che l’impatto in termini di sensibilizzazione sia maggiore nella misura in cui iniziative come questa si consolidano nel tempo” dichiara l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni. “La promozione di un’alimentazione salutare per le persone e il pianeta è già oggi un fattore determinante, e lo sarà sempre più in futuro, anche per il contrasto al cambiamento climatico: dalle scelte in fatto di cibo, in particolare da quelle dei più giovani, dipende infatti buona parte del nostro impatto ambientale”.