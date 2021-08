Green Pass, le proteste non si fermano: in arrivo un nuovo corteo

Un'altra protesta con appuntamento in piazzale Boscovich contro la misura entrata in vigore la scorsa settimana

Le iniziative contro il green pass continuano e a Rimini è già in programma un altro corteo. Il nuovo appuntamento è giovedì alle 20 in piazzale Boscovich, con un corteo che si muoverà sulle vie del mare sbandierando lo slogan “Rimini città libera”.

I promotori sono sempre Romagna per la costituzione e per il gruppo il green pass è "un provvedimento politico che non ha proprio nulla di sanitario, continuerà ad oltranza visto che la situazione sta precipitando giorno dopo giorno, coinvolgendo progressivamente tutte le categorie nevralgiche (prima i medici e gli operatori sanitari, ora i docenti e gli studenti, passando per i ristoratori, i baristi, i proprietari di palestre, piscine, per non parlare di tutto il settore culturale correlato agli eventi pubblici)". La volontà è continuare a manifestare fino al ritiro di una legge che definiscono "anticostituzionale".