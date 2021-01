Grida d'aiuto nel Borgo, anziana salvata dalla polizia di Stato e dai vigili del fuoco

Pomeriggio concitato in viale Tiberio, a Rimini, dove intorno alle 16 di martedì una passante ha chiamato la polizia di Stato dopo aver udito delle urla d'aiuto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, tuttavia, non è stato facile capire la provenienza delle richieste di soccorso che pareva giungessero dal parcheggio a ridosso del ponte di Tiberio o addirittura dal parco. Sono così partite le ricerche fino a quando è stato chiaro che le grida arrivavano dal condominio e, più in particolare, da un terrazzo al terzo piano. E' stato così chiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco fino ad individuare l'appartamento in questione col personale del 115 che ha provveduto ad aprire la porta dell'abitazione. I soccorritori hanno così trovato una signora 91enne, proprietaria di casa, che era rovinosamente caduta a terra e non riusciva a rialzarsi. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno provveduto a prestare i primi aiuti all'anziana per poi portarla al pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni, comunque, non hanno impensierito particolarmente i medici.