Albero crolla nel parcheggio Scarpetti, grande spavento per l'autista di un corriere

Grande spavento per l'addetta di un furgone del corriere espresso, che nella mattinata di mercoledì (14 febbraio) ha visto un grosso albero crollare in strada, colpendo parzialmente il mezzo sul quale era alla guida. L’autista è rimasta sotto choc dallo spavento. Il fatto è avvenuto a Rimini, nel parcheggio Scarpetti, ed è rimasto anche bloccato l’accesso del poliambulatorio Valturio. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 con il supporto dell’auto medica per assistere l’autista del furgone, ma non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto immediato intervento anche da parte dei Vigili del fuoco al lavoro per liberare il parcheggio.