Grosso incendio nell'area dell'ex Vgs, in fiamme le poltrone: si alza una densa colonna di fumo

Grosso incendio intorno alle 17 di domenica Primo Maggio a Cattolica, nell'area dell'ex Vgs, una zona oggetto di riqualificazione. Si indaga sulle cause probabilmente dolose. Il rogo ha interessato l'area dove sarebbe dovuto essere realizzato il cinema, le poltrone delle sale cinematografiche sono andate in fiamme, è stata densa la colonna di fumo nero che si è alzata in cielo. Alcune persone che stavano facendo un pic-nic nel parco della pace sono in pratica fuggite per la paura. Sul posto l'intervento dei Vigili del fuoco per domare l'incendio.