Gruppo di anziani di Biella devolve l’importo della Tassa di soggiorno alle popolazioni alluvionate

“Veniamo in vacanza a Riccione, che adoriamo, e vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai territori della Romagna che sono rimasti vittima dell’alluvione dello scorso maggio. L’imposta di soggiorno per noi non sarebbe dovuta, secondo il regolamento, ma abbiamo deciso di raccogliere comunque l’importo per devolverlo a chi ne ha bisogno ora”. Un gruppo di 52 persone over 65 anni arrivato da Biella, in Piemonte, e ospiti per 15 giorni dell’hotel Gran San Bernardo di Riccione, è il protagonista di questo bel gesto di solidarietà a favore della Romagna.

Durante i giorni scorsi l’assessora alle Politiche sociali della città di Biella Isabella Scaramuzzi aveva preso contatti con l’amministrazione comunale di Riccione per annunciare l’intenzione degli anziani di raccogliere i soldi dell’imposta di soggiorno, anche se non dovuta perché over 65, e devolverli alle popolazioni alluvionate. Dall’amministrazione comunale di Riccione è arrivato il suggerimento di versare, attraverso un bonifico, i fondi raccolti sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia Romagna. Così gli organizzatori della vacanza a Riccione - che hanno voluto contribuire all’iniziativa benefica - coordinati da Bruno Bazzini, hanno devoluto alla Romagna 728 euro. Venerdì sera, durante una festa in hotel, a testimonianza del ringraziamento della città, Riccione Piadina ha regalato una confezione di piadina a tutti gli ospiti autori del bel gesto solidale.