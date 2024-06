Gruppo di ragazzi rapinato e accoltellato in spiaggia, catturato uno degli aggressori

Pomeriggio di sangue sulla spiaggia di Rimini dove, nella zona di Marina Centro, un gruppo di ragazzi è stato rapinato e accoltellato da una banda di nordafricani. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 19.30 trai i Bagni 44 e 45 quando, secondo le prime ricostruzioni, dei giovani si trovavano nei pressi del chiringuito sulla battigia per trascorrere la domenica. Il gruppo è stato avvicinato da due stranieri che, all'improvviso, avrebbe cercato di strappare le collanine d'oro dal collo dei presenti che hanno cercato di opporsi. I rapinatori, vista la situazione, hanno estratto i coltelli iniziando a menare fendenti alla cieca che hanno raggiunto due giovani, entrambi del cesenate, ferendone uno al polso e l'altro all'addome.

Nel frattempo è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della Polizia di Stato e il Radiomobile dei carabinieri oltre a due ambulanze per soccorrere i feriti. Uno dei due accoltellatori, risultato essere un cittadino egiziano, è stato bloccato dai buttafuori e consegnato agli agenti che lo hanno ammanettato e portato in Questura mentre i due ragazzi colpiti dalla lama sono stati portati in ospedale dove non sarebbero in pericolo di vita. Il secondo feritore, invece, è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce e al momento sono in corso le ricerche del fuggitivo.