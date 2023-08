Il Gruppo Maggioli ripropone al palaCongressi "Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, organizzate dal Gruppo Maggioli, rappresentano il più grande convegno nazionale dedicato alla Polizia locale, che si sviluppa nell’arco di tre giornate di incontri, confronto e formazione, per dibattere sulle novità e i temi d’interesse che coinvolgono principalmente Comandanti, Ufficiali e Agenti della Polizia Locale, provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti accompagnati da un panel sempre più numeroso di esperti e fornitori del mercato.

Un’edizione, la 42ª, che mantiene il suo focus sull’innovazione, intesa come ricerca e divulgazione di contenuti specialistici, best practice, con un’attenzione particolare alla selezione dei temi di maggiore attualità e presenta prodotti di ultima generazione.

In particolare quest’anno la manifestazione approfondirà le seguenti tematiche: le ultime novità in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale; la riforma Cartabia e le connesse implicazioni per le attività di polizia giudiziaria; le novità per la polizia locale del nuovo Ccnl Funzioni Locali; il nuovo Codice dei contratti pubblici; le procedure operative e gli accertamenti nei sinistri stradali; la protezione civile territoriale e la polizia locale; le tecniche operative e di difesa personale; ’organizzazione e la gestione dei corpi di polizia locale; le indagini di polizia ambientale.

Interverranno, in merito, esperti Avvocati, Giornalisti, Giudici, Dirigenti, Procuratori, Criminologi, Consiglieri di Stato, Psicologi Clinico-Forensi e Investigativi e Dirigenti della Protezione Civile, oltre a Comandati e Ufficiali di Città Metropolitani e aree critiche. Saranno presenti anche Istituzioni e rappresentanti politici locali e nazionali.

Inoltre, venerdì 22 settembre a partire dalle ore 14.30 si terranno anche gli ‘Stati Generali della Polizia Locale d’Italia’ a cura di Csa Autonomie; un appuntamento volto a favorire il dialogo politico-istituzionale in relazione al punto di vista del sindacato di categoria.

Si attendono circa 1.500 partecipanti nelle 3 giornate, che oltre all’aggiornamento in sala, potranno visitare l’ampio spazio espositivo collocato nei 6.000 mq del Palazzo dei Congressi, che ospiterà le più importanti aziende fornitrici del settore. Un’occasione unica per sperimentare direttamente le soluzioni innovative proposte dal mercato.

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana si conferma un evento trainante per il settore, una formula vincente che si basa su confronto e condivisione, selezionando tematiche di attualità e comparando casi pratici, proprio nello spirito di community che ci siamo impegnati, negli anni, a creare. – commenta Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero del Gruppo Maggioli – Il mix di convegni e incontri di approfondimento, a cui si aggiunge la parte espositiva che raccoglie circa 80 aziende del settore, ci permette di affermare la centralità dell’evento nell’agevolare formazione, aggiornamento e sviluppo tecnologico finalizzato alla sicurezza urbana. Ringraziamo i partner dell’evento e le Istituzioni, consapevoli dell’importanza di essere coesi nel creare opportunità per il territorio”.