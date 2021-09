Guardia di Finanza, sette allievi marescialli al comando di Rimini per imparare i “segreti del mestiere”

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini sono giunti sette allievi marescialli, per lo svolgimento del tirocinio pratico di servizio, provenienti dalla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a l’Aquila che frequentano l’11esimo corso di qualificazione. Il percorso formativo degli allievi marescialli del Corpo prevede, infatti, in affiancamento alle attività didattiche e di addestramento militare seguite presso il Reparto di formazione, l’impiego nei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria operanti sul territorio.

Il periodo di tirocinio durerà un mese e vedrà i 7 marescialli tirocinanti impiegati, in qualità di “osservatori”, presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini. Nel corso del mese gli allievi marescialli saranno sempre affiancati dagli Ispettori esperti e “più anziani”, in forza al reparto, così da poter carpire i “segreti del mestiere”, ovvero quel patrimonio professionale frutto della presenza ispettiva sul territorio nello svolgimento dell’attività a contrasto delle manifestazioni d’illegalità economico-finanziaria. I marescialli tirocinanti, infatti, saranno impiegati nelle varie attività di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economico finanziaria.