Guardia medica festiva, il servizio trasloca all'ospedale Infermi

Trasloco in vista per l'ex guardia medica. L'Ausl Romagna informa la cittadinanza che da sabato (15 gennaio) l’ambulatorio di Continuità assistenziale prefestivo e festivo (guardia medica) verrà trasferito dalla sede di via Circonvallazione occidentale 57 presso l'Ospedale di Rimini, all’interno del padiglione Ovidio (ambulatorio 2, ingresso da via Ovidio).

Il numero telefonico per contattare il servizio di continuità assistenziale prefestivo, festivo e notturno rimane invariato (0541.787461). L'Ausl Romagna ricorda che, complici le misure legate al contrasto alla pandemia, l'accesso è previsto solo su appuntamento, dopo contatto telefonico.