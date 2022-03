Guarisce dal Covid e festeggia i 100 anni, per nonno Alfonso un compleanno davvero speciale

Lucidissimo e in perfetta salute - appena guarito dal Covid - nonno Alfonso si rimesso in piedi è sì fatto trovare pronto per l’appuntamento della sua festa, organizzata per i suoi 100 anni dai tre figli Mariateresa, Daniele e Fulvia e le sue nipoti Federica, Alessia e Marta. Una celebrazione importante svoltasi al ristorante, dove lo ha raggiunto anche l’assessore Mattia Morolli per congratularsi e consegnargli la lettera di auguri firmata dal sindaco Jaiml Sadegholvaad.

Alfonso Fattori, riminese doc, di San Martino in Venti, è nato il 14 marzo del 1922, ha iniziato giovanissimo a fare il muratore, fino a mettersi in proprio, contribuendo in maniera a significativa a costruire la rimini del dopoguerra. L’assessore Morolli, oltre alla lettera di congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto gli ha consegnato, a nome dell’Amministrazione comunale, la medaglia del bimillenario dell'Arco d’Augusto.