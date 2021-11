Guasto all’impianto di riscaldamento dell'asilo, attivata caldaia di emergenza

Attorno alle ore 12 di martedì 16 novembre un guasto alla caldaia della scuola materna Margherita di Santarcangelo ha mandato fuori uso l’impianto di riscaldamento del plesso situato in via Togliatti. Immediato l’intervento del gestore e dei tecnici comunali per valutare l’entità dell’intervento da eseguire. Per ridurre i tempi di riaccensione dell’impianto, in attesa della definitiva riparazione che richiederà qualche giorno, il gestore installerà provvisoriamente una caldaia di potenza inferiore disponibile nel proprio magazzino e che comunque potrà garantire la fruibilità dei locali: il montaggio inizierà già nel pomeriggio di oggi e proseguirà nella giornata di domani.



Pertanto, per la giornata di mercoledì 17 novembre e – qualora l’installazione richiedesse più tempo anche per la giornata di giovedì 18 – la scuola dell’infanzia resterà comunque aperta anche in assenza del riscaldamento, tenuto conto che le temperature non sono particolarmente basse. I genitori degli alunni sono stati tempestivamente informati della situazione attraverso il registro elettronico e invitati, qualora decidessero comunque di mandare i bambini a scuola, di coprirli adeguatamente.