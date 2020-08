Guerra al 5G, raccolte 1.400 firme: il comitato romagnolo chiede un'audizione in Regione

Chiedono un'audizione in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna sul 5G e portano in viale Aldo Moro 1.400 firme contrarie alla quinta generazione di tecnologie per la telefonia mobile. Parte da Rimini per arrivare a Bologna l'offensiva contro il 5G in Romagna. Il comitato tecnologie sostenibili "Stop 5g Romagna", operativo nelle tre province romagnole, ha infatti protocollato oggi in Regione 1.400 firme di Rimini della petizione "Più salute meno antenne; no al 5G" e invierà successivamente le firme raccolte dalle altre città.

Inoltre, la presidente Elisabetta Saviotti chiede un'audizione in Assemblea legislativa "con i proprio esperti", alla luce delle notizie relative all'istituzione in Regione di un tavolo di coordinamento per il 5G, "senza accennare al possibile e auspicabile coinvolgimento di comitati cittadini ed esperti indipendenti". Nella richiesta si spiega come il comitato sia attivo ormai da due anni nella sua attività di sensibilizzazione, "abbiamo una massa critica crescente, quasi un migliaio di attivisti e numerosi esperti- sottolinea il comitato- che ci attesta che la battaglia che stiamo portando avanti e simile a quella per il Ddt, l'Amianto, e tante altre che arrivano al riconoscimento delle istituzioni purtroppo a seguito di stragi umane, a latte versato. Il principio di precauzione e prevenzione dovrebbe essere applicato proprio a motivo dei quasi 10.000 studi che attestano danni biologici all'uomo e all' ecosistema da radiofrequenze. Ignorarli e' davvero ripetere gli errori del passato"

Il comitato evidenza poi come la rivoluzione 5G sia una realtà "imposta e non richiesta dalla popolazione, portando con se' anche altri punti che necessitano una seria valutazione, come quello per la privacy e per la società". Infine il comitato invita a seguire le proprie iniziative, a partire dal sito Internet www.stop5gronagna.home.blog, fino alla serie di eventi "R.-estate in Romagna 5G: quali rischi?" a Cesenatico, Riccione e Faenza.

(Agenzia Dire)