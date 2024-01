I Giovani Musulmani affrontano il tema Palestina, un incontro per tenere alta l'attenzione

Lunedì 29 Gennaio, alle ore 21:00 si terrà un incontro pubblico, di approfondimento sul dramma del popolo Palestinese. L'appuntamento è organizzato dai Giovani Musulmani di Rimini, in collaborazione con il Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia e il movimento giovanile Palestinian Youth in Europe.

L'obbiettivo dell'incontro è quello di approfondire per comprendere meglio la questione palestinese e tenere alta l'attenzione in Palestina, e particolarmente la tragica situazione a Gaza.

Ad intervenire all'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, saranno:

Dott.ssa Majdolin Shehadeh, giovane Italo-Palestinese di seconda generazione Presidente Palyouth Europe, Movimento giovanile che raggruppa i giovani Palestinesi in Europa.

Dott.ssa Maya Issa, Presidente del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia.

Dott. Yousef Hamdouna; Palestinese di Gaza, direttore per l’area di Gaza e reponsabile progetti di Educaid nella Striscia di Gaza.

Onorevole Stefania Ascari, Avvocata e Deputata Parlamentare della Repubblica Italiana

Prof.ssa Francesca Biancani, docente di Storia e Relazioni Internazionali del Medio Oriente presso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna).

Modererà l'incontro Riccardo Sirri, Direttore Educaid (Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, fondata nel marzo 2000, si impegna nella cooperazione d’aiuto in ambito educativo e sociale.