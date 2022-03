Guerra in Ucraina, gli albergatori: "Disponibili 60 camere, l'obiettivo è ospitare subito 400 rifugiati"

“Siamo riusciti a recuperare circa 60 camere, l’obiettivo è quello di accogliere nel giro di pochi giorni tra i 300 e i 400 profughi”. Così all’Ansa Giosuè Salomone, albergatore e presidente dell’associazione Riviera Sicura. Gli albergatori romagnoli sono in moto per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina. I primi a raggiungere la riviera sono stati accolti in alcune strutture di Rimini ma altre camere sono pronte su tutto il litorale, come spiega l'associazione Riviera Sicura che riunisce circa 250 strutture ricettive romagnole.

"La categoria degli albergatori è sempre stata legata a filo doppio con l'Ucraina - spiega l'albergatore -. Quasi tutti gli alberghi della Riviera romagnola hanno almeno un dipendente che proviene dall'Ucraina". Al momento sono arrivate a Rimini oltre una trentina di persone, ma sono attesi già nelle prossime ore un centinaio di ucraini. Sarà una situazione non semplice da gestire, perché la maggioranza delle strutture in questo periodo è chiusa, e dunque vanno riattivate, anche dal punto di vista del personale. "Difficile approntare nell'arco di poche ore un'apertura straordinaria - afferma l'albergatore -. Siamo riusciti a recuperare una sessantina di camere. Ci auguriamo di arrivare a qualche centinaio nell'arco di qualche giorno".