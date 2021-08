Guida in stato di ebbrezza, due automobilisti danno l'addio alla patente

Fine settimana di controlli stradali per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno ritirato la patente a due automobilisti che guidavano sotto l'effetto dell'alcol. Il primo a finire nei guai è stata una 25enne di Novafeltria fermata nei pressi del lungofiume. Al momento dell'alt ai militari dell'Arma la giovane è apparsa immediatamente in stato di alterazione e, al momento di soffiare nell'etilometro, ha fatto segnare un tasso di 1,30 g/l. Per lei, oltre al ritiro della patente, è scattata anche la denuncia penale. Fine analoga anche per un 28enne di Pennabilli sorpreso in via Roma in sella alla sua Honda. Sottoposto al test, il suo tasso alcolemico è risultato essere di 1,0 g/l. Nell'ambito dei controlli è stato sanzionato anche un 21enne che si aggirava per strada nei pressi della piscina di Novafeltria. Il ragazzo, palesemente ubriaco, infastidiva i passanti e per lui è scattata una sanzione per ubriachezza. Il bilancio complessivo ha visto venire identificate 110 persone e controllati 80 mezzi.