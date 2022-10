Guida in stato di ebbrezza, nella rete dell'etilometro finiscono 10 automobilisti ubriachi

E’ stata una notte di controlli alla circolazione stradale, quella tra giovedì e venerdì scorso a cui si sono dedicati gli agenti in borghese della Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Con un posto di controllo, fatto in Via Destra del Porto (altezza di Via Colombo), sono stati fermati e controllati oltre 20 veicoli che transitavano. Un servizio svolto dall’una alle sette del mattino per la tutela della sicurezza stradale e il contrasto all’alcol, nel quale sono state fatte in tutto 10 sanzioni per guida in stato d’ebrezza, che hanno previsto il ritiro della patente di guida in quanto i conducenti - sottoposti all’alcol test - hanno fatto registrare valori superiori a quanto consentito dal codice della strada.

Tra le 10 sanzioni contestate, 5 son state quelle che hanno compromesso la patente di guida, ovvero che hanno fatto registrare un tasso alcolemico con un valore oltre lo 0,5 grammi per litro. Per ciascuno di loro è scattato il ritiro della patente, oltre alla sanziona amministrativa, come prevede il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada. Cinque invece le patenti ritirate per la violazione più grave, in quanto i conducenti hanno fatto registrare all’etilometro valori superiori allo 0.8 g/l, e quindi deferiti anche all’autorità giudiziaria.