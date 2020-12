Guida per 18 ore di fila a velocità folle, camionista sanzionato dalla Stradale

Un normale controllo di rutine da parte della polizia Stradale ha permesso di scoprire che un camionista, infrangendo ogni regolamento, ha guidato per 18 ore di fila arrivando a una velocità folle per il mezzo pesante. L'uomo, un 51enne pesarese, era stato fermato nel pomeriggio di mercoledì sulla Statale 16. Gli agenti hanno ispezionato il software che controlla i tempi di guida scoprendo così che l'autista si era messo al volante dal giorno precedente e che, in quel momento, stava guidando ininterrottamente da 16 ore e 39 minuti raggiungendo all'alba del 23 la folle velocità di 110 chilometri all'ora su un mezzo che al massimo poteva procedere agli 80. Una bazzecola rispetto a quanto scoperto da personale della Stradale continuando gli accertamenti sull'apparecchiatura. L'uomo, infatti, solo pochi giorni prima tra il 15 e il 16 dicembre era stato al volante per 18 ore senza effettuare soste. Al termine del controllo il 51enne si è visto arrivare 5 verbali per le infrazioni commesse oltre alla decurtazione di 40 punti dalla patente che gli è stata ritirata così come la carta di circolazione.