Alla guida senza patente e con documenti falsi, dall'auto spuntano fuori anche coltelli e tirapugni

L’attività di controllo del territorio da parte della Polizia locale di Riccione continua in maniera incessante. Nella giornata di giovedì (22 giugno) gli agenti hanno fermato nei pressi di piazzale Azzarita un veicolo sospetto con targa svizzera. Alla vista degli agenti uno dei due uomini a bordo dell’auto tentava di nascondere un coltello a serramanico. Da un controllo più approfondito è emerso che anche l’altro uomo a bordo, era in possesso di coltello oltre a un tirapugni (noccoliera), tutti strumenti atti per l’offesa. Rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente.

Grazie al supporto fornito dell’Arma dei Carabinieri i due uomini sono stati foto segnalati ed è risultata falsa la patente svizzera fornita dal conducente di nazionalità marocchina, ma con cittadinanza svizzera. I due uomini sono stati denunciati entrambi per porto abusivo di arma, detenzione di sostanza stupefacente e contestata al conducente anche la guida senza patente. L’auto, una Ford Mondeo, è stata sequestrata.