Guida spericolata sulla Marecchiese, nei guai tre motociclisti

Fine settimana di controlli sulle strade della Valmarecchia per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, durante il week end, hanno eseguito accertamenti su 68 mezzi, identificate 91 persone e ispezionato 10 esercizi pubblici. I più indisciplinati sono risultati essere i centauri e, tra questi, un 49enne di Rimini che in sella a una Bmw 650 è stato fermato da una pattuglia dell'Arma nel pomeriggio di domenica a Maiolo. Sottoposto all'etilometro, l'uomo ha fatto segnare un tasso di 1,2 g/l ben al di sopra dei limiti di legge che gli è valso, oltre al ritiro della patente, anche una denuncia a piede libero. Se la sono cavata con una multa, invece, altri 3 centauri pizzicati sulla Marecchiese nel territorio di Libiano mentre viaggiavano a forte velocità creando pericolo per la circolazione. Altri 4 automobilisti, invece, sono stati sanzionati per infrazioni varie al Codice della Strada. Sempre sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebbrezza, è finita nei guai anche una 22enne di Santarcangelo fermata dai carabinieri al volante della sua Opel Corsa a Campiano di Talamello. Ai carabinieri è apparso subito chiaro ce la ragazza fosse sotto l'effetto dell'alcol e la conferma è arrivata dall'etilometro che ha fatto segnare 1,3 g/l. Il tasso, anche in questo caso ben al di sopra dei limiti, gli è valso il ritiro della patente e la denuncia a piede libero.