Guida in stato di ebbrezza, raffica di patenti ritirate. Un automobilista "pizzicato" con documento falso

Sono state sei in totale le patenti ritirate sabato scorso (14 gennaio) dal nucleo della Polizia Giudiziaria durante un servizio dedicato alla tutela della sicurezza stradale e al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, con posto di blocco in Piazzale Kennedy, zona Marina Centro. Il tasso alcolemico più alto registrato nel corso dei controlli è stato di 1,72 grammi per litro, ben tre volte superiore al limite legale di 0,5 g/l. Per il conducente, un 55enne riminese, oltre al ritiro immediato della patente, è scattata anche la sanzione penale.

Sorte simile per un ragazzo al volante con un tasso alcolemico di 1,62 g/l, nonché in possesso di una patente straniera falsa (illecito che gli è valso anche la denuncia per violazione degli articoli 477 e 482 del Codice penale) e per un automobilista che circolava con un tasso alcolemico pari a 1,0 g/l.

A queste infrazioni si aggiungono le sanzioni amministrative a carico di altri tre conducenti, anche loro trovati alla guida in stato di ebbrezza.