Tenterà di entrare nel Guinness World record facendo freestyle per 37 ore consecutive

Alessio Zetti, giovane santarcangiolese emergente nel panorama trapper del territorio, dopo la sua esibizione al Teatro Lavatoio della città clementina nell'abito della manifestazione Santrap 2.0 ha lanciato una sfida che ha dell'incredibile. Ovvero entrare nel Guinness World record facendo freestyle per 37 ore consecutive battendo Shane, rapper piemontese, attuale detentore del record con le sue 35 ore di rime in freestyle senza interruzioni.

"Santrap 2.0 è stata una manifestazione veramente interessante e di ottimo spessore - dichiara Haze - ben congeniata e che ha visto la partecipazione di vere eccellenze del panorama trap del territorio oltre che la presenza di Inoki Ness. Non posso che ringraziare gli organizzatori per aver voluto la mia partecipazione e l'amministrazione comunale santarcangiolese che ancora una volta si è dimostrata vicina ai gusti dei giovani dando ampio spazio alla manifestazione".

"Il freestyle è per me, oltre che un modo di fare musica - prosegue Haze - anche una sorta di valvola di sfogo per così dire libera di inibizioni e freni".