Gusto del Porto fa boom, un'esplosione di presenze con 4.700 piatti cucinati durante la festa

Un’incredibile esplosione di presenze al Gusto del Porto 2023 di Bellaria Igea Marina, imprevedibile anche nelle più ottimistiche previsioni. Nelle due serate, di venerdì 1 e sabato 2 settembre, sono stati venduti 4.700 piatti contro i 3.100 dello scorso anno. Non da meno la mescita delle bevande, anch’esse con la stessa crescita esponenziale.

Le dieci Associazioni presenti: Circolo Diportisti, Alta Marea, Viv’Igea e Cinghiali di Mare, Circolo Nautico, Fondazione Verdeblu, Pro Loco, Protezione Civile, Banca del Tempo, Gruppo Feste Unità Pastorale Bellaria – San Mauro Mare, il venerdì sera hanno fatto fronte alla maggior presenza di persone, grazie a una preparazione di piatti maggiore, rispetto ai numeri dell’anno precedente. In considerazione del venduto del venerdì, le Associazioni si sono messe all’opera dal mattino presto del sabato, per preparare un numero più elevato di piatti.

"Una partecipazione con una crescita così esponenziale era inimmaginabile, ci aspettavamo nelle più ottimistiche previsioni, un aumento del 20%, non certo del 50% - spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi -. Alcune derrate alimentari, una volta preparate per la cottura, se non si consumano vanno perse e tutte le associazioni partecipanti sono per evitare gli sprechi, per cui si presta attenzione ad aumenti preparatori indiscriminati".

Durante le serate i tre punti spettacolo hanno fatto cantare, ballare e divertire i presenti: venerdì sera gli Scariolanti, i Tacaband, Bengi Soul Trio e la band bellariese Miscela Doc; sabato oltre alla replica dei Tacaband ed il gruppo itinerante degli Scariolanti, è stato il turno della sontuosa voce di Monia Angeli insieme a Michele Tani e al palco di Igea Marina, la freschezza della band Nameless composta da giovanissimi musicisti di quattordici anni, prodotti da Claudio Cecchetto, presente alla festa e molto cercato dai presenti per selfie o foto ricordo. Altra importante presenza, è stata quella della famiglia testimonial, vincitrice del Contest lanciato da Bellaria Igea Marina durante la campagna di promozione svolta presso il Centro Commerciale Centronova di Castenaso: Mirco, Alessandra e il piccolo Samuele hanno potuto godersi la festa del Gusto del Porto e vivere lo spirito di festa comunitaria, toccando con mano l’accoglienza ed ospitalità tipici di Bellaria Igea Marina.

"Le serate sono state una festa, peccato per l’impazienza di alcune persone che per la lunga attesa se la sono presa con le ragazze di Verdeblu presenti alle casse. Senza sapere che hanno lavorato 15 ore nei due giorni, non guardando l’orologio. Un esempio di zelo e professionalità, così come tutti i volontari delle Associazioni, commoventi - continua poi il presidente Borghesi -. Il percorso preparativo all’evento, parte dall’inverno con un tavolo di lavoro di tutte i protagonisti della festa, correggendo le criticità avute nelle precedenti edizioni. Già dalle scorse edizioni si erano scorporate le casse dagli stand per decongestionare questi. Quest’anno si è pensato di separare il beverage dalle casse, per rendere più scorrevole il tutto. Non è stato sufficiente per il numero elevato di partecipanti, basti pensare che ogni cassa ha venduto oltre mille piatti e altrettante bevande. Nonostante gli anni del Covid che hanno rallentato tutto, il Gusto del Porto ha ottenuto una crescita straordinaria: Bellaria Igea Marina c’è".

Grande soddisfazione espressa dal sindaco Filippo Giorgetti che in conclusione, commenta così l’evento: "Una manifestazione partecipatissima quella del Gusto del Porto 2023, con numeri in grande crescita e che rappresenta un’ottima occasione di aggregazione sia per i turisti che per i cittadini e persone dell’entro terra che si riuniscono per vivere Bellaria Igea Marina. Un ringraziamento speciale per le Associazioni e le Attività che si sono rese disponibilissime. I numeri importanti, registrati in questa edizione, ci dovranno vedere ancora più impegnati per il prossimo anno nell’ottica di soddisfare la grande richiesta e partecipazione all’evento in termini di presenze".