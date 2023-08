Ha 15 anni e sogna di giocare con Paola Egonu, di Misano la nuova miss Grand Prix 2023

Ha 15 anni, frequenta la seconda classe al liceo scientifico, ha origini costaricensi ma vive da anni a Misano Adriatico, pratica la pallavolo e sogna di poter giocare un giorno con Paola Egonu. E’ il ritratto di Azul Prandini, la giovane romagnola che sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara si è laureata nuova “Miss Grand Prix 2023” superando un’agguerrita concorrenza di bellissime ragazze provenienti da tutta Italia e selezionate nel corso dell’anno dall’agenzia di Claudio Marastoni, patron della manifestazione.

Lunghi capelli neri e occhi scuri, Azul ha conquistato pubblico e giuria portando in Romagna l’ambita corona. “Sono sincera, non mi aspettavo proprio di vincere – rivela la neo miss – Sabato notte ho preso sonno alle 4.30 per l’emozione e per rispondere a tutti i messaggi. Sono nata in Costarica, là ho ancora i nonni e i cugini cui rivolgo un caloroso pensiero, ma da tempo viviamo in Italia, prima a Siracusa e da alcuni anni a Misano Adriatico. Sono iscritta al secondo anno di liceo e sono in cerca di una squadra di pallavolo: il volley è la mia grande passione, sto seguendo le azzurre impegnate agli Europei facendo il tifo davanti alla tv. Il mio idolo è Paola Egonu, sarebbe un sogno poter giocare o anche solo palleggiare con lei”.

Tanta la gente accorsa sul lungomare pescarese per uno spettacolo di oltre tre ore che ha visto alternarsi splendide coreografie ai momenti di suspense tipici del concorso di bellezza, con i gruppi delle concorrenti via via scremati fino alla proclamazione della vincitrice.

Queste le vincitrici delle altre fasce: la reggiana Nicole Bursi vince “Miss Grand Prix Calcio 2023”, la torinese Gaia Catelli si aggiudica il titolo di “Miss Grand Prix Cinema 2023”, la teramana Giada Casalena è la nuova “Miss Grand Prix Fitness 2023”, la vicentina Greta Galbianco si conferma “Miss Grand Prix On the web 2023”, mentre la 22enne di Martinsicuro (TE) Fabiola Sacripante è la nuova “Miss Grand Prix Moto 2023”. Nel corso della serata è stato eletto anche il nuovo “Mister Italia 2023” che è il 20enne milanese Pierluigi Mastropasqua.

Entrambi i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocinio del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova dove si sono svolte la scorsa settimana le sessioni di prefinale.