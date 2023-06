Ha contribuito alla nascita della sede distaccata dell'alberghiero, la preside ora va in pensione

“Le scrivo questa breve missiva per salutarla e complimentarmi visto il suo imminente traguardo”: comincia così il messaggio che il sindaco Filippo Giorgetti ha voluto rivolgere alla dirigente scolastica dell’Ipseoa Sigismondo Pandolfo Malatesta Ornella Scaringi, in occasione del suo pensionamento.

La preside Scaringi è stata una figura chiave nel percorso che ha portato alla creazione di una sede distaccata a Bellaria Igea Marina dell’Istituto Alberghiero. Di questo, il primo cittadino le rende merito, “ringraziandola a nome della città per l'impegno profuso nel realizzare quello che per lustri ha rappresentato solo un sogno per la nostra realtà: una scuola superiore sul territorio comunale. La ringrazio”, continua, “non solo per l'oggi, ma per il futuro: penso ai numerosi giovani che grazie a lei troveranno una proposta formativa ed educativa nella nostra città, alle famiglie che grazie a questa sua lungimirante operazione vivranno opportunità e qualità di vita per i loro figli, penso a quanti godranno di un lavoro con preparazione e competenza dopo aver studiato nella sua/nostra scuola.”

“La sua costanza”, prosegue la lettera, “l’amore che ha mostrato quotidianamente, la dedizione e l’impegno che ha profuso nel suo lavoro, sono stati per me motivo di ispirazione. Contare sulla sua presenza è stato fonte di sicurezza. Sono sicuro che l'entusiasmo, la dedizione, la passione e la competenza che ha profuso in questi anni da dirigente scolastica saprà riversarli anche nelle nuove avventure che deciderà di intraprendere”.

“Per me è stato un onore e un grande piacere averla incontrata - conclude - e aver potuto condividere un percorso tanto significativo per lo sviluppo di Bellaria Igea Marina”.