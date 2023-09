Ha sei figli la nuova Miss Mamma Italiana 2023, sul palco di Bellaria la finale nazionale del concorso

È di Verona la neo eletta Miss Mamma Italiana 2023, incoronata a Bellaria Igea Marina la scorsa domenica 10 settembre. Giusy Raito 29 anni, impiegata - è una giovanissima mamma di sei bambini: Alessia, Giorgia, Aurora, Mario, Pietro e Vincenzo di dieci, nove, otto, quattro, due anni e 6 mesi ed ha conquistato la giuria con la sua dolcezza e genuinità. La sua bellezza acqua e sapone e l’emozione che ha trasmesso attraverso i suoi monologhi dedicati ai figli e alla vita da mamma, le hanno valso il titolo di “Miss Mamma Italiana 2023”

Tante le novità alla trentesima edizione di Miss Mamma Italiana 2023, il Concorso dedicato a tutte le mamme d’Italia dai 25 ai 45 anni, organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu: tra queste si annovera la direzione artistica di Roberto Vecchi, autore, giornalista e regista televisivo per Rai e altre realtà e la presentazione dell’ultima serata della Finalissima Nazionale a cura di Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno.

Cinquantotto mamme provenienti da tutta Italia hanno concorso durante le Prefinali, presentate da Barbara Semeraro, di venerdì 8 e sabato 9 settembre; in sedici hanno raggiunto la fase finale dove la padrona di casa è stata Carolina Rey che ha condotto la serata di Finalissima Nazionale attraverso numerosi momenti speciali. Dalle performance musicali di Itama una giovanissima artista, cantautrice e arrangiatrice; alla comicità del rumorista Alberto Caiazza fino l’incontro con Ada Di Campi una donna poliziotto, oggi mamma, che nel 1987 lavorava al caso delle “Uno bianca” e rimase gravemente ferita durante una sparatoria.

Un altro elemento di grande prestigio è stato rappresentato dalla giuria di qualità composta da: Annamaria Catano, giornalista professionista e storica collaboratrice del “Corriere della Sera” nelle pagine economia, “Oggi” e autrice di vari libri tra i quali “Diventare mamma” pubblicato da Mondadori; Annarosa Brusa, giornalista free lance, collaboratrice di Ambienteuropa.it; Antony Pasquale, editore di radio Icn New York; Boris Mantova, caporedattore Radio 105 gruppo Mediaset, giornalista del morning show “Tutto Esaurito”; Fabrizio Filippone, giornalista professionista vice caporedattore Tgcom 24; Fiore Cavarretta già direttore generale di Telenova; Leonello Viale, Direttore eventi Radio Bruno; Loredana Del Ninno, giornalista professionista a Qn (Quotidiano Nazionale); Monica Sala, giornalista professionista e co-conduttrice del programma morning show “Bonjour, Bonjour” a Radio Monte Carlo, radio del gruppo Mediaset; Vittorio Giannella, giornalista collaboratore di “Di Più TV”, famoso fotografo pluripremiato tra i più importanti d’Italia; Rossella Iannone, giornalista professionista, Pr. Ufficio Stampa Nazionale di Fondazione Verdeblu e Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu.

Al Calendario 2024, insieme a Giusy poseranno anche le miss di fascia assegnate alle mamme finaliste:

Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore Katia Cedioli.

Miss Mamma Italiana Eleganza Fabrizia Falà.

Miss Mamma Italiana Fashion Stella Bergamin.

Miss Mamma Italiana Sprint Consuelo Peressin.

Miss Mamma Italiana Sorriso Annalisa Gildi.

Miss Mamma Italiana Glamour Veruska Guerra.

Miss Mamma Italiana Solare Maria Raimondo.

Miss Mamma Italiana Dolcezza Laura Amich.

Miss Mamma Italiana in Gambe Erika Maldifassi.

Miss Mamma Italiana Radiosa Laura Policicchio.

Miss Mamma Italiana Sportiva Alice Lazzari.

Miss Mamma Italiana Sponsor Top Maria Chiara Maccanelli.

"Una grande festa dedicata alla mamma, fulcro della famiglia – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - non poteva che essere celebrata a Bellaria Igea Marina, città con la vocazione per le vacanze famigliari. Questo è il terzo anno che si tengono le finali Nazionali nella nostra città, regalandoci una visibilità mediatica incredibile, grazie alle cento tappe svoltesi in Italia nei mesi precedenti alla Finale, portando contestualmente presenze turistiche oltre al periodo delle finali, anche in altri momenti della stagione. In concertazione con la Tema Spettacoli titolare dei diritti sul concorso e con Roberto Vecchi, autore televisivo nei media Nazionali, sti sta delineando una linea editoriale per valorizzare la figura della mamma, eliminando l’idea del concorso di bellezza. Infatti già da quest’anno è stata eliminata la prova costume; l’idea è di arrivare a costruire un format che possa essere televisivo".