Per 12 anni ha sostenuto tante amiche nella malattia, addio alla storica fondatrice del Punto Rosa

Il mondo dell’associazionismo è in lutto per la scomparsa di Cristiana Zavatta. Era tra le fondatrici del Punto rosa, nato dodici anni fa, negli ultimi anni ricopriva l’incarico di vicepresidente. E’ scomparsa a 59 anni dopo aver combattuto con grande forza d’animo la malattia. Il Punto rosa è l’associazione fondata dalle donne operate per carcinoma mammario presso l’Unità operativa di chirurgia generale e senologica di Santarcangelo di Romagna. L’associazione è stata costituita nel 2011 con l’obiettivo di sostenere e confortare le donne affette da questa malattia. Tra le prime a ricordare l’impegno e la figura di Cristiana Zavatta la sindaca di Santarcangelo Alice Parma: “E’ davvero un grande dispiacere apprendere questa notizia. Ciao Cri, mi stringo in un grande abbraccio alla tua famiglia, agli amici e all’associazione il Punto rosa”.

“Ha sostenuto tante ragazze, tante amiche, non rinunciava mai a portare il suo sostegno, anche quando era lei ad averne bisogno, trovava la sua forza nel porgere una parola ricca di emozione – è il toccante ricordo apparso sulla pagina social dell’associazione -. Il Punto Rosa ricorreva a lei nelle decisioni più importanti perché sempre lucida ed equilibrata metteva la sua esperienza al servizio di tutti. In punta di piedi, ma con decisione, ha studiato, si è informata ed ha combattuto per le donne metastatiche, creando la giusta sensibilizzazione”.

“Il Punto Rosa ha perso una grande donna, una grande amica, una colonna portante che è stata un vero dono. Ora è ancora più importante vivere come ha fatto lei e non dimenticare mai i suoi insegnamenti. Ci stringiamo in un grande abbraccio ai suoi genitori, speciali quanto lo era Cristiana”, conclude il messaggio.