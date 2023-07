Ha suonato anche con Frank Sinatra, il celebre bassista italoamericano è originario di Santarcangelo

Le origini santarcangiolesi e una carriera musicale di primo piano a livello internazionale: è il bassista Donald “Don” Baldini, che lunedì (24 luglio) è stato accolto in Municipio dalla sindaca Alice Parma nel corso del suo soggiorno a Santarcangelo, una tradizione portata avanti da diversi anni. Accompagnato dalla moglie Rebecca, infatti, Baldini torna regolarmente in Romagna per vivere i luoghi di provenienza della sua famiglia e scoprire qualche notizia in più sulle sue origini.

Bassista nella band di Frank Sinatra dal 1984 al 1987, Donald Baldini ha suonato anche con musicisti del calibro di Johnny Mathis, Peggy Lee, Tony Bennett, Helen Reddy, Paul Anka, Nancy Wilson, Teddy Wilson, Andy Williams, Henry Mancini e la Tshiko Akiyoshi/Lew Tabackin Band, oltre a lavorare per diverse colonne sonore di film e serie tv statunitensi come “Love Boat” e “Charlie's Angels”, “La sirenetta” e “Fantasia”.

Ringraziando la sindaca, che ha voluto omaggiarlo con due doni – il disco “Voci. Tre grandi poeti in musica” e una riproduzione dell’albero di Tonino Guerra per rievocare le sue radici santarcangiolesi – Baldini ha riaffermato il suo impegno di ambasciatore per Santarcangelo, che non perde occasione di far conoscere oltre oceano e non solo.