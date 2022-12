L'hair stylist inaugura il suo nuovo salone, oltre a bigodini e mèches ci sarà anche una biblioteca

Giovedì 8 dicembre, alle 17, Lally Masia inaugurerà il suo nuovo salone “Femme Creative” in viale Matteotti 65-67, a Cattolica. La hair stylist cattolichina presenterà alla città un nuovo concept store “importato” dalla grande metropoli newyorchese. Durante la sua carriera ha avuto la grande opportunità di viaggiare ed essere contaminata da mood e tendenze non solo europee ma anche oltreoceano, che ha voluto, attraverso la sinergia con “03Studio” di Maurizio Scilla, reinterpretare dando vita ad un salone unico nel suo genere.

Quest’ultimo racconterà infatti la stessa Lally Masia in tutte le sue sfaccettature e anime: hair stylist, scrittrice e designer di una linea di accessori dal nome “Open Mind” . Un vero e proprio show-room capace di accogliere gli amanti del benessere, dell’estetica, della cultura e dell’arte. Infatti, all’interno, ci sarà anche una books room con pareti interamente allestite da libri di ogni genere che potranno essere letti su comode poltrone unendo la cultura al relax. La books room esprime Lally Masia come scrittrice. I libri non verranno venduti all'interno del salone, ma potranno essere letti anche a casa dai clienti, dopo che avranno firmato in agenda il titolo del libro e il proprio numero di cellulare.

“Con Femme Creative - commenta Lally Masia - sono riuscita a convergere finalmente tutti i progetti e le aspirazioni di una vita: Femme Creative ospiterà infatti uno spazio dedicato all’arte e ai libri che amo follemente tanto da aver avuto la grande opportunità di scriverne quattro; uno spazio espositivo con la mia linea “ Open Mind” di bijoux e il salone dedicato al beauty, alla cura dell’immagine, che vanta una lunga esperienza. Femme Creative sarà anche la location di chi vorrà presentare un progetto, un’idea”.

Lo scorso agosto, sempre nella sua Cattolica, l’imprenditrice ha presentato in piazza I Maggio, il suo quarto libro “Vinco io”, edito da Leone Editore accompagnata dal campione plurimedagliato Gabriele Andriulli, il quale ha incrociato la propria vita con la scrittrice per le radici ma anche per le storie di vita raccontate nella sua ultima opera, ambientata in Romagna, nella terra dove è cresciuta. Tra l'altro, Andriulli sarà lo special guest anche di “Femme Creative”, il cui logo è stato studiato e creato da 03Studio, che può vantare una pluriesperienza del suo fondatore Maurizio Scilla nel settore della moda, interior design e nell’organizzazione degli eventi.