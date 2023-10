Halloween con l'ombrello ma le temperature resteranno alte

Durante la notte tra giovedì e venerdì ci ha raggiunto la perturbazione numero 8 del mese. Secondo il Tecnico Meteorologo Roberto nanni s i tratta di un sistema frontale di origine atlantica, l'ennesimo in successione che chiude un periodo meteorologico molto movimentato e affollato di perturbazioni. In effetti non c'è da meravigliarsi più di tanto se dopo due mesi di siccità, anteposta fino al 15 ottobre, piogge diffuse e rovesci di una certa intensità hanno determinato piene dei fiumi, frane e allagamenti soprattutto sui versante appenninici centro-occidentali della nostra regione, dove in meno di 10 giorni si sono riversate le precipitazioni di quasi mezzo anno.

Ora anche questo sistema nuvoloso accompagnato da un intenso flusso di correnti occidentali sarà destinato a lasciarci velocemente, favorendo una breve pausa dal maltempo che però durerà almeno fino al fine settimana. Ci attende quindi un parziale e temporaneo miglioramento in un contesto di variabilità. Delle ampie schiarite potranno fare a braccetto con locali addensamenti lungo i rilievi, dove, durante le ore pomeridiane e serali, potranno dar luogo a isolati piovaschi. I venti continueranno a soffiare prevalentemente da moderati a forti sud-occidentali soprattutto nelle aree appenniniche e in Romagna, contribuendo a mantenere un clima ancora mite per il periodo. Le temperature di fatto sono previste oltre la norma, specie lungo i litorali, con valori massimi vicini a 25 gradi se non localmente superiori.

La fine di ottobre compresa la giornata di Halloween con molta probabilità saranno caratterizzati da nuove piogge, sebbene non mancheranno degli intervalli più asciutti. Nel corso di domenica 29 il rapido aumento della nuvolosità getterà le basi per un nuovo peggioramento (n. 9 del mese) che porterà piogge sempre più frequenti ed estese tra lunedì 30 e martedì 31. Anche novembre si aprirà nel segno della dinamicità, con altre due perturbazioni dirette verso l'Italia: la prima di queste investirà le regioni meridionali tra mercoledì 1 e giovedì 2. Tuttavia, per le regioni settentrionali, si profilerebbe un Ponte dei Santi in parte soleggiato e seppur in presenza di cielo coperto dovuto principalmente a nubi basse e nebbie circoscritte il rischio di piogge non sarà elevato, ma alta potrebbe comunque risultare la possibilità di avere una forte ventilazione meridionale.