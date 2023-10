Ad Halloween vietati i botti, il sindaco Ugolini ha firmato un’ordinanza

Dal 30 ottobre all’1 novembre in occasione della ricorrenza di Halloween, sarà vietato nei centri abitati di tutto il territorio comunale di Coriano accendere e far scoppiare razzi, mortaretti, petardi e simili artifici pirotecnici. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Ugolini sabato mattina (28 ottobre) con l’obiettivo di prevenire danni fisici a chi li maneggia e a chi ne possa essere fortuitamente colpito, oltre a limitare i rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze e a non causare disagio negli animali d’affezione, domestici e selvatici. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 ad un massimo di 150 euro.

Per fare il punto sulle azioni di controllo a garanzia e salvaguardia della sicurezza a cavallo di Halloween, si è svolto venerdì scorso, un tavolo di confronto con le Forze dell’ordine nell’auspicio che tale evento sia un momento di festa e aggregazione, in particolare per bambini e famiglie.