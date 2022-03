Hanno appassionato intere generazioni, le figurine Panini ora diventano protagoniste a teatro

Un lunedì sera ricco di racconti e aneddoti quello del 21 marzo al teatro Snaporaz di Cattolica. La serata si apre con un video riepilogativo delle attività dell’associazione, sul quale si inserisce Angelo Furiassi, presidente, “Riusciamo a fare tutto quello che avete visto grazie a tante persone, in primi al partenariato con l’amministrazione comunale di Cattolica. E anche con gli altri Comuni”. Sul palco Eraldo Pecci, presentato da Giorgio Comaschi come “una figurina vivente, perché lui sull’album ci è finito davvero” e Luigi Garlando che racconta da dove è nata l’idea per “L’album dei sogni”. Le storie di figurine si possono leggere sotto tanti punti di vista, per alcuni l’eroe del calcio che non si trovava mai, aprendo le bustine, per altri il trofeo per emergere sul gruppo degli amici.

Il romanzo si svolge su tre piani differenti, il piano dell’avventurosa famiglia Panini, il piano della storia dell’industria di un prodotto che non c’era e che ha conquistato il mondo, il terzo piano è un tratto della nostra storia dalla Seconda guerra mondiale agli Anni 80. Le figurine, una storia di “ce l’ho, mi manca” che si è riflessa anche sulle storie dei giocatori e che per tanto tempo ha fatto sentire bambini anche gli adulti. Affascinanti i racconti dei quattro fratelli Panini, uniti, diversi e complementari, perfetti per inventare un business che ha lasciato il segno per generazioni facendo della Panini un marchio internazionale.

La serata si conclude con una carrellata di figurine di Eraldo Pecci, nei suoi passaggi dal Toro alla Fiorentina, dal Napoli al Bologna. Gli ospiti ricevono in omaggio ritratti sotto forma di figurine realizzati dall’artista Ivo Batocco. Un ringraziamento particolare agli sponsor e a Rivierabanca.