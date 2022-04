Hanno consegnato la spesa alle persone isolate dal Covid, rinnovata la convenzione con la "Gaiofana"

E' stata sottoscritta la convenzione con l'associazione di Protezione Civile "Gaiofana Pronto Intervento Odv", per la durata di tre anni (2022-2024). Una convenzione importante in quanto consente di avere il contributo di una realtà associativa nelle situazioni di emergenza e a supporto delle ordinarie forze dell'ordine. Negli ultimi due anni la collaborazione con questa realtà è stata particolarmente significativa.

Nel corso della prima fase della pandemia il supporto dei volontari è stato utile per la consegna della spesa al domicilio delle persone sole e isolate a causa del Covid, oltre che successivamente per regolamentare gli accessi ai mercati nel rispetto delle norme nazionali legate all'emergenza sanitaria. La collaborazione si è inoltre rafforzata grazie alla disponibilità mostrata in occasione delle sagre ("Birriamo!", "Sangiovese Street Festival", "Fiera dell'oliva e dei prodotti autunnali") e delle diverse manifestazioni sportive nel corso delle quali i volontari hanno affiancato le forze dell'ordine nella gestione del traffico.

Così al fine di valorizzare l'importante ruolo che questi volontari svolgono nelle diverse occasioni e nel rispetto di quanto previsto anche a livello normativo, la scelta di sottoscrivere una convenzione di collaborazione consente di arricchire di una nuova realtà il nostro territorio.