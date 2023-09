Per la MotoGp a Misano si scaldano anche i motori dei jet militari

Appassionati e curiosi tutti col naso all'insù in questi giorni per ammirare le prove dei jet militari che, in occasione della tappa della MotoGp di Misano, sfrecceranno sull'autodromo "Marco Simoncelli" domenica prossima. Quella di oggi, lunedì 4 settembre, è stata l'ultima delle esercitazioni per due Harrier della Marina Militare italiana e due F35 che hanno effettuato i test in vista della partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini prevista per il 10 settembre prima del semaforo verde delle gare.