Hashish e cocaina le specialità dello spacciatore 19enne

L'attenzione dei carabinieri di Riccione, nell'ambito di un servizio specifico per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, si è concentrata su un 19enne sospettato di essere un pusher. Il ragazzino è stato sorpreso con 40 grammi di hashish e una successiva perquisizione domicilare ha permesso di scovare anche 4 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 100 euro ritenuti il provento della vendita della droga. Il tutto è fruttato al 19enne, incensurato, una denuncia a piede libero per spaccio.