Hashish a un minorenne a due passi dalla stazione, scatta l'arresto per un senza fissa dimora

Continuano i controlli con l’attività di perlustrazione e monitoraggio del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, mirati al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di spaccio di stupefacenti e a carattere predatorio. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, a due passi dalla stazione ferroviaria, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne nordafricano, in Italia senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di spaccio, in concorso con un'altra persona in via d’identificazione, di 0,70 grammi di hashish a un minorenne, nonché per la detenzione ai fini di spaccio di 32,03 grammi della stessa sostanza. Inoltre, lo stesso, è stato denunciato in stato di libertà per aver ceduto, in più occasioni, hashish a un minorenne.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Rimini, hanno arrestato una persona, 42enne già nota alle Forze dell’Ordine, sottoposta all’obbligo di dimora nel Comune di Sassari, in esecuzione della misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Rimini. Il provvedimento di aggravamento della misura è scaturito dalla violazione segnalata dai militari che nei giorni scorsi avevano sorpreso l’individuo girovagare per il centro della città, nonostante l’obbligo di dimora nel Comune di Sassari.

Entrambe le persone, espletate le formalità di rito, sono state accompagnati alla Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini.