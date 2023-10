Hera, dal 30 ottobre chiuse le stazioni ecologiche di Cattolica e San Giovanni in Marignano

Da lunedì 30 ottobre le stazioni ecologiche (centro di raccolta) di Via Emilia-Romagna, 236 a Cattolica e di via Brenta di San Giovanni in Marignano saranno chiuse. In attesa della realizzazione della nuova stazione di via Bizet a Cattolica, i cittadini del comune di Cattolica e di San Giovanni, potranno servirsi della stazione ecologica di Misano Adriatico, situata in Via Larga (Località Santamonica) che dista 4 km dall’attuale sito di Cattolica e 6 Km da quello di San Giovanni in Marignano.

Per una corretta gestione dei flussi, saranno potenziati gli orari di apertura della stazione ecologica di Misano che sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30.

In attesa della apertura del nuovo centro di raccolta, saranno posizionati due Raee Point, uno in ciascun comune. Nei contenitori sarà possibile conferire piccoli elettrodomestici, lampade a basso consumo e pile e batterie. Il conferimento di piccoli elettrodomestici e lampade a basso consumo avviene utilizzando la tessera sanitaria. I contenitori saranno posizionati a Cattolica in piazza Enrico Berlinguer e a San Giovanni in Marignano in Via Siena: in entrambi i punti è già presente il contenitore per la raccolta degli oli vegetali.

Nel comune di San Giovanni in Marignano sarà attivato un servizio temporaneo con contenitore dedicato alla raccolta degli ingombranti (no Raee o potature): il contenitore presidiato sarà messo a disposizione dei cittadini il sabato dalle 14.00 alle 18.30 presso il Parcheggio di via dell’artigianato.

Il ritiro gratuito a domicilio

Hera ricorda infine che per il ritiro a domicilio di ingombranti, verde (sfalci e potature da giardino) e grandi RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si invitano i cittadini a rivolgersi al Servizio Clienti 800 999 500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per concordare data e orario del servizio.