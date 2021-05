Hera, da lunedì lavori sulla rete idrica in centro storico a Rimini: possibili disagi

Da lunedì 3 maggio e per una durata di circa tre settimane verranno eseguiti dei lavori di rifacimento della rete idrica e degli allacci sulle vie Tiberio e Bissolati. L’intervento, finalizzato alla prevenzione degli interventi in emergenza durante il periodo estivo, non prevede attraversamenti della carreggiata, pertanto le variazioni alla viabilità saranno minime: è previsto infatti il senso unico alternato in via Tiberio.

L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.