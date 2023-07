Hera, lavori alla conduttura idrica in via Trasversale Marecchia. Scatta il senso unico alternato

Una nuova tranche di lavori Hera per l’allacciamento della condotta idrica nell’ambito dell’intervento per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino interesserà via Trasversale Marecchia a partire da lunedì 31 luglio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, nel tratto compreso tra le vie Bassi e Scalone entrerà in vigore il senso unico alternato regolato da stabilmente movieri, per alleggerire il carico sulla viabilità vista la concomitanza con il cantiere in corso sul vicino ponte. In ogni caso l’intervento procederà a piccoli stralci, con brevi porzioni stradali oggetto di restringimento della carreggiata. I lavori inizieranno alle ore 7 di lunedì 31 luglio e si concluderanno alle ore 19 di venerdì 4 agosto.