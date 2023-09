Hera, al via il porta a porta anche per tre nuove zone della città

Al via l’attivazione del sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” anche per le zone Turchetta e Ghetto Tomba Nuova, oltre alla Santa Cristina angolo Grottazza nel comune di Rimini. Prosegue dunque il passaggio al “porta a porta”, voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e che permetterà di migliorare il decoro urbano. Si tratta del sistema domiciliare integrale, che partirà 16 ottobre e prevede la raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti (organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro) attivo già per oltre 20.000 utenze in tutto il comune.

La nuova modalità di raccolta rifiuti coinvolgerà 1.200 utenze nella zona della via Turchetta che sarà servita da porta a porta integrale “modello residenziale”, mentre alle altre 200 utenze della zona Ghetto Tomba Nuova e di Via Santa Cristina/Grottazza verrà esteso il modello “extraurbano” che, rispetto al residenziale ha dotazioni e frequenze di passaggio diverse per carta e plastica/lattine, come già avviene nelle zone vicine.

Le 1.400 utenze interessate in questi giorni verranno informate da Hera con un volantino informativo nel quale si ricorda anche che le dotazioni (contenitori, sacchi e calendario) saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega. Per agevolare i cittadini, il modulo delega è stato già inserito da Hera nell’informativa recapitata.

Poi dal 25 settembre il personale incaricato da Hera inizierà la consegna dei kit - che comprende contenitori e la guida-calendario, insieme al Rifiutologo e al materiale per agevolare la separazione dei rifiuti – da parte degli operatori incaricati da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento. La distribuzione inizierà in via Turchetta, per procedere poi in via Santa Cristina e Ghetto Tomba Nuova. Dal 25 ottobre si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali. Il pratico kit è costituito da contenitori differenti, in base alla tipologia dell’edificio: per quelli fino a 4 appartamenti sono previste pattumiere domestiche da 40 litri per indifferenziato e vetro e da 25 litri per l’organico, tutte dotate di chiusura antirandagismo, per carta e plastica lattine bidoni da 40 litri per la zona Turchetta, sacchi da 110 litri per le altre zone.

Per gli edifici da 5 appartamenti in su, si devono utilizzare i contenitori condominiali da 120/360 litri per ogni tipo di rifiuto, da tenere all’interno degli spazi di proprietà. Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.