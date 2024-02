Novità per i clienti Hera di Morciano, passano da 4 a 14 le ore settimanali dello sportello informazioni

Lo sportello Hera presso il Comune di Morciano, in Piazza del Popolo 1, da lunedì prossimo avrà un orario più ampio: sarà infatti a disposizione dei cittadini tutti i lunedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, per un totale di 14 ore contro le 4 precedenti. Famiglie e aziende di Morciano, da lunedì 26 febbraio potranno continuare a rivolgersi al punto di contatto Hera per qualsiasi tipo di informazione sui servizi gestiti, chiarimenti sulle bollette ricevute e per qualsiasi richiesta di allacci, disdette, subentri e nuovi contratti.

Lo sportello sarà a disposizione anche delle utenze di Sassofeltrio, che facendo parte della provincia di Rimini (Legge 28 maggio 2021 n. 84), dal 1° gennaio di quest’anno rientra nel bacino di affidamento del servizio idrico integrato riminese, in gestione a Hera. L’ampliamento dell’orario dello sportello Hera nasce dalla volontà congiunta della multiutility e dell’amministrazione comunale di continuare a impegnarsi ogni giorno nel garantire servizi efficienti e generare valore per le comunità servite, a partire dall’ascolto dei cittadini.

La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo in Emilia-Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta oltre 70 sportelli a servizio dei cittadini. Alla rete di sportelli, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato (800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, numeri verdi gratuiti operativi dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18), una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.