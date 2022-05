"Ho a cuore Santarcangelo", conclusa la serie di uscite didattiche

Si è conclusa la serie di uscite didattiche ambientali per le scuole primarie delle classi prime del comune di Santarcangelo di Romagna nell'ambito del progetto "Ho a cuore Santarcangelo" a cura delle guardie eco-zoofile Accademia Kronos di Rimini. Lo scopo è quello di creare futuri cittadini consapevoli dell'importanza di avere a cuore la propria città, sia attraverso attività di conoscenza dei luoghi in cui abitano, sia quella della cura di tali luoghi. Pertanto i bambini delle Scuole Primarie, attrezzati di cappellino e di guanti, fsi sono dedicati alla scoperta dei luoghi della città clementina e durante il percorso di ritorno a scuola si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati sparsi a terra e, dopo averli differenziati, gettati negli appositi bidoni che si trovano all'interno dei cortili delle loro scuole. Essendo un progetto pluriennale, "Ho a cuore Santarcangelo" accompagna l'alunno nella sua crescita durante la sua frequentazione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e ogni anno verrà coinvolto in uscite ed attività diverse e sempre più mirate.